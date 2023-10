A eliminação para o Boca Juniors, por 4 a 2 nos pênaltis, na noite desta quinta-feira (5) expandiu ainda mais a insatisfação dos torcedores com a não utilização de Endrick entre os titulares. O jovem, inclusive, foi considerado um dos principais responsáveis pela melhora significativa do Palmeiras no segundo tempo do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.