As convicções e a teimosia de Abel Ferreira foram questionadas quase de forma unânime nas redes sociais após a derrota para o Boca Juniors, por 4 a 2 nos pênaltis, em pleno Allianz Parque. Um dos pontos de mais discordância na relação de torcedores com o técnico tem sido no péssimo aproveitamento do jovem Endrick. As escalações também passaram a ser criticadas com frequência - como ocorreu no duelo de ida da semifinal na Argentina, por exemplo.