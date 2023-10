Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi às redes sociais para demonstrar apoio ao Alviverde após a eliminação para o Boca Juniors na noite desta quinta-feira (6), pela semifinal da Libertadores da América. A mandatária precisou trancar os comentários do post, mas os rivais não perdoaram e ironizaram o ''deboche da dirigente com o torcedor''.