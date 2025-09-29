Apresentador da Globo brinca com cavadinha de Yuri Alberto; veja

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (28), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Yuri Alberto ficou marcado por ter perdido um pênalti de cavadinha. Nesta segunda-feira (29), o apresentador Fred Bruno abriu o Globo Esporte com uma brincadeira do lance.

O comunicador realizou a abertura do programa no chão, e logo depois, agarrou uma bola que foi jogada em sua direção. A ação buscou imitar a defesa do goleiro Rossi, do Flamengo, no lance que marcou o camisa 9 do Timão.

Na sequência, Fred citou o pênalti desperdiçado por Yuri Alberto e deu seguimento ao programa. Veja a cena abaixo:

- Começando o Globo Esporte. É meu amigo, a polêmica cavadinha do Yuri Alberto ajudou na derrota do Corinthians para o Flamengo, que segue líder do Brasileirão - disse Fred, ao citar o lance na abertura do programa esportivo.

Como foi a derrota do Corinthians?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Corinthians foi mais intenso no início da partida. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar.