Fora de Campo

Após vexame da Itália, Gattuso vira alvo por declaração sobre América do Sul

Seleção europeia foi goleada em casa pela Noruega

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
19:39
Técnico da Itália, Gattuso em coletiva de imprensa
Técnico da Itália, Gattuso deu declaração polêmica sobre vagas na Copa para América do Sul (Foto: Divulgação)
A Itália foi goleada pela Noruega por 4 a 1, no San Siro, e vai jogar a repescagem da Europa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Após o fim do jogo, alguns torcedores brasileiros recuperaram uma declaração recente de Gattuso, técnico da seleção italiana, sobre vagas para a América do Sul, e ironizaram o ex-jogador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana (das Eliminatórias), que tem 10 equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas - disse Gattuso, em coletiva na última quarta-feira (12).

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi Itália x Noruega?

No primeiro tempo, a Itália buscou fazer uma pressão sobre a Noruega no início da partida. Na primeira chegada, Dimarco recebeu um cruzamento na área e finalizou de perna direita tirando tinta da trave. Aos 10 minutos, o lateral-esquerdo tabelou com Retegui na área, serviu Pio Esposito, que girou em cima do defensor e bateu rasteiro para abrir o placar. Em outra chegada pela esquerda, Dimarco cruzou uma bola na área, Esposito surgiu livre para dar uma casquinha, mas o desvio saiu ao lado da meta. No entanto, a Azzurra não conseguiu ampliar a diferença na etapa inicial.

No segundo tempo, a Noruega voltou com outra postura e dificultou a vida da Itália. Após uma série de oportunidades criadas, Nusa foi acionado pelo lado esquerdo, infiltrou na área, limpou a marcação e bateu para marcar um golaço aos 17 minutos. Em uma cobrança de escanteio, os visitantes quase viraram com Nusa recebendo na segunda trave e batendo para defesa de Donnarumma. A Itália respondeu imediatamente com Politano cruzando do lado direito, e Dimarco chutando de primeira para grande intervenção de Nyland.

Aos 32 minutos, Oscar Bobb fez grande jogada pela esquerda, cruzou na área e Haaland finalizou de canhota para estufar as redes pela Noruega. No minuto seguinte, a Itália vacilou em uma saída de bola, Berge avançou pela direita e tocou para Haaland livre na área finalizar e ampliar o placar para os visitantes. Nos acréscimos, Larsen foi lançado pelo lado direito do ataque, driblou Mancini e finalizou cruzado para estufar as redes e dar números finais ao duelo.

Haaland celebra gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa
Haaland celebra gol da Noruega sobre a Itália, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

