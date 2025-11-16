Após vexame da Itália, Gattuso vira alvo por declaração sobre América do Sul
Seleção europeia foi goleada em casa pela Noruega
A Itália foi goleada pela Noruega por 4 a 1, no San Siro, e vai jogar a repescagem da Europa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Após o fim do jogo, alguns torcedores brasileiros recuperaram uma declaração recente de Gattuso, técnico da seleção italiana, sobre vagas para a América do Sul, e ironizaram o ex-jogador.
- É normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana (das Eliminatórias), que tem 10 equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas - disse Gattuso, em coletiva na última quarta-feira (12).
Como foi Itália x Noruega?
No primeiro tempo, a Itália buscou fazer uma pressão sobre a Noruega no início da partida. Na primeira chegada, Dimarco recebeu um cruzamento na área e finalizou de perna direita tirando tinta da trave. Aos 10 minutos, o lateral-esquerdo tabelou com Retegui na área, serviu Pio Esposito, que girou em cima do defensor e bateu rasteiro para abrir o placar. Em outra chegada pela esquerda, Dimarco cruzou uma bola na área, Esposito surgiu livre para dar uma casquinha, mas o desvio saiu ao lado da meta. No entanto, a Azzurra não conseguiu ampliar a diferença na etapa inicial.
No segundo tempo, a Noruega voltou com outra postura e dificultou a vida da Itália. Após uma série de oportunidades criadas, Nusa foi acionado pelo lado esquerdo, infiltrou na área, limpou a marcação e bateu para marcar um golaço aos 17 minutos. Em uma cobrança de escanteio, os visitantes quase viraram com Nusa recebendo na segunda trave e batendo para defesa de Donnarumma. A Itália respondeu imediatamente com Politano cruzando do lado direito, e Dimarco chutando de primeira para grande intervenção de Nyland.
Aos 32 minutos, Oscar Bobb fez grande jogada pela esquerda, cruzou na área e Haaland finalizou de canhota para estufar as redes pela Noruega. No minuto seguinte, a Itália vacilou em uma saída de bola, Berge avançou pela direita e tocou para Haaland livre na área finalizar e ampliar o placar para os visitantes. Nos acréscimos, Larsen foi lançado pelo lado direito do ataque, driblou Mancini e finalizou cruzado para estufar as redes e dar números finais ao duelo.
