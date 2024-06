Após saída da Band, Milton Neves nega aposentadoria e abre o jogo sobre o futuro

Milton Neves deixou a Band no fim de 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Milton Neves foi o convidado do programa "The Noite", do SBT, na última quinta-feira (27). Durante papo com Danilo Gentili, o jornalista de 72 anos falou sobre a saída da Band, no fim do ano passado, descartou aposentadoria e abriu o jogo sobre o futuro.

- Vou voltar (a trabalhar), é claro. Tenho uma audiência represada enorme no rádio e na televisão, mas me afastei. Pedi demissão da Band faltando uns 10 dias para acabar o meu contrato. Publiquei a carta, considerada a mais digna de um empregado perante o Johnny Saad (presidente da Band). Abri mão de todo ou qualquer eventual direito - disse.➡️

- Para mim, acendeu a luz, é comigo mesmo. Futebol, não teve, não tem e não vai ter apresentador como o Milton Neves no rádio. Eu gosto mais de rádio, nasci no rádio. Sou o Milton Neves vendedor de passados e uma das coisas que eu mais gosto é o ‘Que Fim Levou?’ - completou o jornalista.

Além da Band, Milton Neves também já trabalhou em outros veículos, como Jovem Pan, Record e UOL. Recentemente, o jornalista de 72 anos revelou que está passando por um quadro de depressão. A última participação do apresentador na TV foi na final do Campeonato Paulista, entre Santos e Palmeiras, pela Record, em abril.