Após deixar a Band, Milton Neves fecha acordo com outro canal para final de estadual

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Meses após a saída da Bandeirantes, o jornalista Milton Neves acertou um retorno breve à TV. De acordo com o portal "F5", o apresentador está na cobertura da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no próximo domingo (7), no Allianz Parque.

Na transmissão, Milton participará como torcedor do Santos antes da bola rolar. A cobertura também contará com o apresentador Reinaldo Gottino, representando o lado do Palmeiras. A bola rola a partir das 18h. O Alvinegro venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Milton Neves já trabalhou na Record entre 2001 e 2008 e comandou programas esportivos. O contrato do apresentador com a Band se encerrou em dezembro do ano passado. Recentemente, o jornalista de 72 anos revelou que está passando por um quadro de depressão.