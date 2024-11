Após polêmica da Bola de Ouro, Vini Jr prepara festa surpresa para affair em Madrid

Vini Jr e Maju Mazalli celebram juntos o aniversário de 29 anos da influenciadora (Foto/Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 08:15 • Rio de Janeiro

Após iniciar a semana com a polêmica envolvendo a premiação da Bola de Ouro, Vini Jr, de 24 anos, organizou uma festa surpresa em casa, na Espanha, para comemorar os 29 anos de Maju Mazalli, apontada como novo affair do craque brasileiro. Os dois namoraram entre 2019 e 2021.

A modelo publicou nas redes sociais um registro da comemoração. "Teve festinha surpresa ontem, à meia-noite", legendou ela nos stories do Instagram, sob uma foto que mostra balões com nome idade dela - bem em frente à coleção de camisas de futebol de Vini.

Vini Jr dá parabéns para Maju Mazalli no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Maju Mazalli registra festa surpresa nos stories (Foto: Reprodução/Instagram)

Recentemente, Maju anunciou que vendeu o apartamento em São Paulo e se mudou para fazer intercâmbio na Espanha. Maju Mazalli tem aparecido com frequência em fotos nas redes do craque e Vini Jr., ainda mostrou a modelo na sua casa, estudando com o irmão e desejou: "Feliz dia, saúde, felicidade e muito amor".



Até a última segunda-feira, Maju estava em São Paulo, cumprindo agenda de compromissos. Ela chegou a desabafar após a polêmica da derrota de Vini Jr. no prêmio Bola de Ouro, mas sem citar o nome do jogador.