Quem é Kelvin Oliveira, o K9, destaque do Brasil na Kings League World Cup?

O Brasil chegou à final da primeira Copa do Mundo de Nações da Kings League, contra a Colômbia, no Juventus Stadium, neste domingo (12). Um dos grandes responsáveis pelo feito é o atacante Kelvin Oliveira, um dos grandes destaques do torneio. O Lance! te mostra quem é o brasileiro de 29 anos.

Natural de Minas Gerais, Kelvin Oliveira tinha o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. Contudo, o atleta recebeu destaque no Fut7, onde hoje atua pela "G3X", equipe do influenciador Alexandre Gaules.

Em 2021, Kelvin foi eleito o melhor jogador do mundo da modalidade. No Fut7, o atacante defendeu o Grêmio e teve destaque, o que fez a diretoria dar uma chance ao atleta entre os profissionais durante treinos em 2023. Contudo, o jogador não foi aproveitado por Renato Gaúcho no time.

Kelvin disputou a Copa do Mundo de Clubes da Kings League pela "G3X" e foi vice-campeão, sendo eleito melhor jogador do torneio, com 13 gols e sete assistências. Além de K9, a equipe brasileira, comandada por Victor Taube, o "Velho Vamp" tem outros destaques, como Andreas Vaz e Lipão Pinheiro.