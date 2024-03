Craque Neto elege vilão por eliminação do Corinthians no Paulistão: ‘Calamidade’

Neto criticou o ex-técnico Mano Menezes pela eliminação do Corinthians no Paulistão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 16:50 • São Paulo (SP)

Com uma rodada de antecedência, o Corinthians já está eliminado do Campeonato Paulista. A campanha ruim da equipe no estadual foi assunto no programa "Apito Final", da Band, e para o apresentador Neto, o culpado pela não classificação à próxima fase é Mano Menezes, ex-técnico do time.

- É um vexame tão grande não se classificar para o mata-mata do Paulistão. Com todo respeito à Portuguesa, Inter de Limeira, São Bernardo... Mas o campeonato é feito para os quatro (grandes). O Corinthians ficar fora é uma calamidade. Mano Menezes para mim é o maior culpado disso - disse Neto.

Sob comando de Mano Menezes, o Corinthians perdeu quatro das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Após a chegada de António Oliveira, a equipe se recuperou, mas não conseguiu a classificação para a fase mata-mata. Na última rodada, o clube encara o Água Santa.