Após 20 anos juntos, plano de casamento de Belle e Thiago Silva pode ser adiado; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 16:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A transferência de Thiago Silva da Inglaterra para o Brasil pode adiar um antigo desejo dele e da sua mulher, Belle. Juntos há 20 anos, o casal ainda não realizou uma cerimônia para celebrar a união e tinha planejado o casamento para este ano, com direito a festão, mas o sonho pode ser adiado com a ida do jogador para o Fluminense. A informação é do "Extra"

Thiago Silva e a família desembarcam nesta sexta-feira (7) no Rio. O zagueiro será apresentado à torcida tricolor em uma grande festa no Maracanã no mesmo dia. Mais de 51 mil ingressos já foram comercializados para o evento, que terá apresentação do grupo de pagode Sorriso Maroto.

Belle pretende passar os próximos meses na "ponte aérea" entre Londres e Rio, porque os filhos do casal continuarão morando no exterior. Ela voltará para a Inglaterra já no início da próxima semana.

Belle Silva falou, em entrevista ao "Extra" em 2023, sobre o desejo de casar com o jogador:

- Espero o pedido formal até hoje - brincou

Quando começaram a namorar, em 2004, Thiago Silva tinha 20 anos e Belle, 16.