Fati Vázquez, influenciadora digital e escritora de 30 anos, foi envolvida em rumores sobre um suposto relacionamento com Lamine Yamal, jogador de 17 anos do Barcelona. A polêmica surgiu nos últimos dias, quando especulações começaram a circular nas redes sociais. A mulher se pronunciou nas redes sociais.

continua após a publicidade

- As ameaças, insultos e acusações falsas que estou recebendo são gravíssimas e estão sendo documentadas. Lembrem que difamar e ameaçar nas redes, isso sim é um delito - escreveu Vazquez.

Após a repercussão do assunto, a mulher passou a receber ameaças por conta da diferença de idade entre os dois. O jornalista Javi de Hoyos conversou diretamente com Lamine Yamal sobre o assunto. O jogador contestou as alegações afirmou que não se relacionou com a influenciadora.

continua após a publicidade

Quem é Fati Vázquez, apontada como affair de Yamal?

Natural de A Pobra do Caramiñal, município localizado na província de Corunha, na Espanha, Fati Vázquez construiu sua carreira nas redes sociais após deixar seu trabalho como aeromoça. A cidade espanhola onde a influenciadora nasceu e cresceu tinha aproximadamente 9 mil habitantes em 2021, segundo dados do El País.

A influenciadora mantém presença significativa nas plataformas digitais. No Instagram, ela acumula 443 mil seguidores. Em seu perfil, compartilha conteúdos sobre viagens, momentos pessoais e sua rotina de exercícios físicos e alimentação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vázquez publicou um livro em 2020, intitulado "Y que vengan a por mí", que em tradução livre significa "E que venham atrás de mim". Na obra, ela aborda experiências difíceis de sua vida.

"Aos nove anos, eu era uma garotinha feliz. Este momento da minha infância será o ponto de partida para contar a minha história. Como tem sido a minha vida desde então e, acima de tudo, como tive que enfrentar situações pelas quais ninguém deveria passar. Este livro ajudará você a me conhecer melhor, mas, acima de tudo, ajudará pessoas que foram assediadas, intimidadas, maltratadas ou injustamente insultadas", escreveu ela em um trecho da obra.