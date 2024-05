Renata Ruel deu sua opinião durante programa da ESPN (Foto: Divulgação/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 19:54 • São Paulo (SP)

A ex-árbitra de futebol Renata Ruel, comentarista da ESPN, analisou a postura do árbitro Bráulio da Silva Machado na derrota do Palmeiras contra o Athletico-PR.

As decisões do juiz, como anular o cartão vermelho de Raphael Veiga, geraram algumas contradições entre torcedores e nas redes sociais. Entretanto, durante sua análise, Renata Ruel explicou que - conforme a regra -, o que Braúlio fez estava de acordo.

Para ela, embora a regra seja polêmica e possa ser contestada, a decisão do juiz foi certa - diante a sua opinião.

➡️As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele tira o vermelho do Veiga, aplica o amarelo, que dentro das orientações OK. A gente pode discordar da regra, mas dentro das orientações é OK o amarelo do Veiga, e do Fernandinho, alguém pode falar 'ele pisou', mas se a gente analisar, ele estava na disputa de bola. Em nenhum momento, ele estica essa perna para pisar no Veiga com tudo. Quando ele percebe, ele tenta diminuir o peso do corpo para não gerar uma lesão - explicou Renata Ruel.

O Athletico-PR venceu o Palmeiras por 2 a 0 na Arena Barueri, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Pablo e Gustavo Gómez (contra) marcaram os gols do Furacão, que viu o lateral Esquivel ser expulso na etapa final.