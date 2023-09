Na Grande São Paulo, o SBT liderou a audiência da TV aberta de 22h36 às 23h27, durante todo o segundo tempo da partida, com número 8% superior à Globo. O pico ocorreu às 23h20, com 15,1 pontos, número 33% maior que o da emissora carioca no momento. A média durante o jogo foi de 13,3 pontos.