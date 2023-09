- Estávamos passando pelo Cívitas Metropolitano e paramos para ver a torcida do Atlético. Sou atleticana desde que nasci. Eles começaram a cantar 'Vikingo, não', 'macaco' , 'preta de m…'. No começo, eu juro que não sabíamos que era por nossa causa. Até que um garoto veio até mim e me bateu no braço. 'Saia daqui ou vamos matar a p… da garota'. Aí olhei em volta e vi um monte de gente, uma multidão muito grande de gente apontando para a menina, insultando a menina, cantando para a menina. - disse Silvia