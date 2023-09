Ingrid seria supostamente a terceira vítima a ser agredida pelo jogador do Manchester United. Com um processo em andamento por agressão a Gabriela Cavallin, o atacante recebeu a segunda acusação na quinta-feira (7). Rayssa de Freitas registrou um boletim de ocorrência e relatou que sofreu lesão corporal por agressão do atleta e por Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, do Palmeiras.