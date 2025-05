Rizek dispara contra arbitragem do Brasileirão: ‘Mais um dia normal’

A décima rodada do Brasileirão foi marcada por novas polêmicas de arbitragem. No Rio Grande do Sul, teve polêmica no pênalti em Braithwaite, que deu a vitória para o Grêmio contra o Bahia. Ainda no domingo (25), outro pênalti gerou repercussão, mas dessa vez em Arrascaeta, do Flamengo, contra o Palmeiras.

O assunto arbitragem sempre comanda o noticiário esportivo no futebol brasileiro, seja no Brasileirão ou na Copa do Brasil. Através de uma postagem nas redes sociais, André Rizek, jornalista do sportv, apontou erros da rodada e falou sobre o tema.

- VAR no Brasil premia os mergulhos de Arrascaeta e Braithwaite nesse domingo. Puro suco do apito nacional. Ps: Era óbvio que o Bahia hoje pagaria o pato do erro grosseiro contra o Grêmio na Copa do Brasil. A arbitragem brasileira é tão ruim quanto previsível - iniciou o jornalista, antes de completar.

Braithwaite comemora gol da vitória do Grêmio sobre o Bahia, no Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

- Mais um dia normal de futebol no Brasil. A arbitragem é protagonista, com o VAR provocando os árbitros (fracos) a cometer erros grosseiros de interpretação. Não dá pra continuar assim. Estragam demais os jogos - que já não são grande coisa - concluiu.

Fato é que na décima rodada do Brasileirão, a arbitragem foi o tema mais discutido, tanto pelos jornalistas, quanto pelos torcedores. A tabela segue embolada e o Palmeiras, mesmo com a derrota para o Flamengo, continua na liderança.

O Red Bull Bragantino, que também figura na parte de cima da tabela, fecha a rodada nesta segunda-feira (26) contra o Juventude, às 20h. O Massa Bruta pode, inclusive, assumir a terceira colocação e encostar nos líderes.