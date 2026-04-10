André Rizek aponta melhora de jogador do Corinthians com Fernando Diniz

O apresentador André Rizek apontou para uma melhora do meia Rodrigo Garro com a chegada de Fernando Diniz no Corinthians. O treinador estreou no comando da equipe paulista na última quinta-feira (9), com uma vitória sobre o Platense por 2 a 0, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores.

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A análise do apresentador dos canais Sportv aconteceu logo após a partida. Por meio de uma publicação no "X", antigo Twitter, Rizek falou sobre o pontencial que o meia argentino pode alcançar com o novo treinador.

— Garro não jogava bem assim fazia uma eternidade. Debatemos essa semana, no Seleção: É a cara do Diniz tentar recuperar o Garro. A ver. Corinthians não vencia havia 9 jogos. Com a vitória na estreia, Diniz chegou à 15a partida (dele) seguida sem perder em Libertadores — disse o apresentador.

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Como foi Platense x Corinthians?

Texto por: Guilherme Lesnok

Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.

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Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.

O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.

O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.

Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.

O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.

O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.

Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.

O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.