A Black Friday começou oficialmente em diversos lugares do mundo nesta sexta-feira (24). A partir disso, o Lance! quer saber: qual jogador do seu time você venderia a preço promocional nesta data? Nas nossas redes sociais, alguns torcedores palpitaram.

Os jogadores escolhidos são de diversos times, em situações diferentes no Brasileirão e na temporada. Dentre os nomes listados nos comentários, há campeões de Libertadores e líderes do Campeonato Brasileiro.

Felipe Melo é tricampeão da Libertadores com Palmeiras e Fluminense (Foto: Instagram Lance!)

Os jogadores citados fazem parte do elenco do Palmeiras, atual líder do Brasileirão (Foto: Instagram Lance!)