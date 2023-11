Com a vitória, a Argentina se classifica para a semifinal da Copa do Mundo Sub-17, quando enfrentará a Alemanha - a partida está marcada para o dia 28 de novembro. Já o Brasil, se despede da competição, com 16 gols marcados em quatro jogos. O grande destaque da Amarelinha no campeonato foi o meia Estevão, jóia da base do Palmeiras.