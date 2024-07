Ana Thaís divide culpa em expulsão de Marta e detona jogadoras da Seleção feminina

Ana Thaís Matos criticou postura das jogadoras da seleção feminina nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A equipe brasileira de futebol feminino perdeu para a Espanha por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), na última rodada da fase de grupos das Olimpíadas de Paris. Comentarista do jogo na transmissão da Globo, Ana Thaís Matos comentou a expulsão de Marta no duelo e disparou contra as jogadoras.

- Fim da primeira fase do futebol feminino Brasil na Olimpíada. Péssimo em todos os jogos. Foi o pior jogo do Brasil que eu já trabalhei: Proposta covarde. A expulsão da Marta 50% dela e 50% na conta do Arthur. Kerolin titular foi outro erro grotesco. Que vergonha! Vergonha! - escreveu Ana Thaís.

- Agora precisamos falar dessa geração de atletas. Como eu disse na transmissão, são omissas, aceitam tudo e não têm cabeça para encontrar soluções na dificuldade, nem para administrar quando estão bem. Lembra a final da Copa América contra a Colômbia? A gente teve mais sorte que juízo - completou.

Mesmo com a derrota, o Brasil se classificou para as quartas de final por ser uma das melhores terceiras colocadas. Marta foi expulsa na reta final do primeiro tempo após acertar o pé na cabeça de uma adversária. A Espanha venceu por 2 a 0, com gols de Putellas e Athenea.