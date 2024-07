Esposa de Allan emociona torcida com publicação; veja

Allan já foi jogador de Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro

No seu aniversário de 130, o Botafogo anunciou a contratação do volante Allan, ex-Vasco, nesta segunda-feira (01). Com 33 anos, Allan firma vínculo até dezembro de 2026. Após o anúncio, a esposa do jogador fez publicações em suas redes sociais que animaram ainda mais a torcida.

O anúncio da contratação já mexeu com o coração dos torcedores: um vídeo narrado pelo próprio jogador, mostra várias fotos da sua infância vestindo a camisa do Glorioso.

A esposa de Allan comemorou muito após o anúncio do Botafogo (Foto: Reprodução/X)

– Sou a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade. Desde pequeno, me tornei herdeiro de uma paixão infinita, que passa de geração em geração. Uma paixão pelo clube que carrega o esporte em seu DNA, que me apresentou ao futebol e me fez lutar e acreditar que era possível. Agora vestir essa camisa é mais que um sonho, é realidade. – diz a narração do jogador no vídeo.

A esposa de Allan fez diversas publicações em suas redes sociais, comemorando a contratação. A torcida destacou as fotos dos filhos do jogador, já vestindo a camisa do Botafogo. Confira;

