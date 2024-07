Botafogo anuncia a contratação de Allan

Foto: Reprodução / X







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou, na manhã desta segunda-feira (01), a contratação do volante Allan. O contrato do jogador com o Alvinegro será válido até o final de 2026.

Pré-contrato foi assinado em janeiro

O acordo está firmado desde o começo do ano. Allan assinou contrato válido até dezembro de 2026 e começou a valer a partir de 1º de julho, mas ele só poderá entrar em campo a partir do dia 10, data da abertura da segunda janela internacional do Brasil.

Pelo Al-Wadha, o jogador atuou por 20 partidas nesta temporada com três gols e cinco assistências. Confira as estatísticas, de acordo com o SofasCore:



⚔️20 jogos

⚽3 gols

🅰️5 assists

🔑30 passes decisivos (!)

🛠️8 grandes chances criadas (!)

✅85% acerto no passe

💨72% acerto no drible (!)

💪56% duelos ganhos (!)

🦾137 bolas recuperadas (!)

🆚42 desarmes (!)

Números de Allan na carreira

Aos 33 anos, Allan já atuou em 504 jogos na carreira, com 17 gols e 43 assistências. O jogador já atuou por Napoli, Udinese, Vasco, Everton e Al-Wahda, seu último clube. Pela Seleção Brasileira, fez 10 jogos.