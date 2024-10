Alê Oliveira revela desafeto com jornalista da ESPN: ‘Me odeia muito’

Alê Oliveira foi demitido da ESPN em 2017 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Sete anos após a demissão da ESPN, o comentarista Alê Oliveira voltou a falar sobre o período no canal esportivo da Disney. Em conversa no "Charla Podcast", o profissional afirmou que não é benquisto pelo jornalista Leonardo Bertozzi, com quem dividiu o sofá no extinto programa "Bate-Bola".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Bertozzi nunca gostou de mim. Depois que o Rômulo Mendonça entrou no meu lugar no "Bate-Bola" que eu me liguei. Quando eu fazia as brincadeiras, ele ficava sempre de mau humor. O Rômulo abria a boca, ele começava a gargalhar. Depois aconteceram outras coisas que eu fiquei sabendo e aí eu pensei: "Esse cara me odeia muito" - começou Alê.

- Eu tenho amizade com o (Bruno) Vicari até hoje, e o (Jorge) Nicola é meu amigo também. Ele nunca falou disso e eu tenho muita vontade que ele fale, para poder confrontá-lo, para perguntar: "Por que você fez isso, cara?". Mas vida que segue, cada um tem seu espaço e seu aprendizado - completou o comentarista.

➡️ Ex-jogador aponta culpado em gol do Criciúma sobre o Botafogo: ‘Deu mole’

Alê Oliveira chegou à ESPN em 2000, como comentarista de futsal até se tornar um dos principais nomes da emissora. Em 2017, ganhou notoriedade pelo jeito descontraído no "Bate-Bola", mas acabou demitido em agosto do mesmo ano. O profissional também somou passagem pelo extinto "Esporte Interativo".