Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (11), em entrevista ao jornal francês France info, Olivier Christen, procurador nacional antiterrorismo da França, informou que houveram três tentativas de atentados terroristas durantes as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris.

O primeiro ataque planejado tinha como alvo os eventos de futebol em Saint-Étienne, com o foco em bares localizados nas proximidades do estádio Geoffroy-Guichard. Um jovem de 18 anos, de origem chechena, foi acusado e preso preventivamente em maio. Outro plano envolvia ataques a instituições ou representações israelenses em Paris durante a competição, mas sem a equipe israelense sendo diretamente visada. Além disso, duas pessoas da região da Gironda planejavam realizar ataques durante os Jogos Olímpicos. De acordo com Olivier Christen, todos os responsáveis pelos planos foram presos, resultando em cinco acusações, incluindo a de um menor.

Segundo o Ministério Público Nacional Antiterrorista da França (PNAT), afirmou que a Polícia e outros agentes de segurança realizaram 936 buscas domiciliares até agora em 2024, em comparação com 153 no ano passado.

O procurador antiterrorismo também relatou que, no primeiro semestre de 2024, os procedimentos relacionados a disputas jihadistas triplicaram em comparação ao mesmo período de 2023. Ele explicou que esse aumento está ligado ao contexto geopolítico, com o Estado Islâmico passando por uma reconfiguração, particularmente no Afeganistão. O Daesh, segundo ele, continua ativo, disseminando propaganda que impacta a população, especialmente os menores. "O Daesh (Estado Islâmico) não desapareceu e divulga muita propaganda que tem impacto na população", concluiu.