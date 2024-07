Acertou? PC Oliveira bate martelo sobre pênalti polêmico em Corinthians x Grêmio

Paulo César de Oliveira discordou de pênalti marcado para o Corinthians contra o Grêmio (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Um lance gerou polêmica na última quinta-feira (25) no jogo entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o árbitro Alex Stefano marcou um pênalti para o Alvinegro após consulta ao VAR. Para o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, da Globo, a penalidade não deveria ser assinalada.

- Tem o contato do Kannemann no braço do Romero. Mas o que a gente precisa avaliar é se esse contato gera impacto e se a queda do Romero é compatível. O futebol é um esporte de contato. A queda do Romero é incompatível, ele vai para frente. Se ele é puxado, vai ser brecado. Mas ele teve uma queda espetacular. Isso não é pênalti - começou o ex-árbitro.

- A partir do momento que o jogo segue, e o VAR analisa o lance em câmera lenta e chama o árbitro para o monitor, gera uma pressão muito grande. O lance tem que ser analisado em velocidade normal. Quando o árbitro é chamado pelo VAR, já vai sugestionado para mudar a decisão. É um contato que não gera impacto suficiente para a marcação de pênalti - completou.

Aos 25 minutos, o atacante Romero caiu na área após contato com o zagueiro Kannemann, em uma cobrança de falta. O centroavante Yuri Alberto converteu o pênalti e empatou o jogo na Neo Química Arena. O Grêmio havia aberto o placar aos dois minutos, com o defensor Rodrigo Ely. No segundo tempo, Villasanti e Rodrigo Garro deram números finais ao jogo.