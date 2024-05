Abel e Estêvão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 20:49 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Palmeiras não ficaram satisfeitos com a substituição promovida por Abel Ferreira no jogo contra o Botafogo-SP, em que Estêvão e Endrick deixaram o campo simultaneamente.

➡️ O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

No início do segundo tempo, em que o Verdão ainda sofria para criar oportunidades de gol, os palmeirenses entenderam que a dupla escolhida para sair era a principal responsável por toda a criatividade do time.

Abel escolheu o lateral Mayke e o meia-atacante Luis Guilherme para substituírem Estêvão e Endrick no Palmeiras. A opção por colocar o defensor também não foi bem vista pela torcida, assim como a manutenção do meia Raphael Veiga em campo.

Além disso, o jogo contra o Botafogo é o penúltimo de Endrick pelo Palmeiras. Em breve, ele se apresentará à Seleção Brasileira e, depois, irá se transferir para o Real Madrid. Um dos sonhos da torcida alviverde era ver o trio da base junto: o camisa 9, Estêvão e Luis Guilherme, algo que ainda não aconteceu.

Endrick e Estêvão após substituição promovida por Abel Ferreira em Palmeiras x Botafogo-SP (Foto: Reprodução / Premiere)

VEJA AS REAÇÕES NA WEB SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE ABEL FERREIRA, QUE TIROU ESTÊVÃO E ENDRICK DE PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP