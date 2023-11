O Flamengo é segundo colocado do Brasileirão, com 63 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que lidera o torneio com vantagem no saldo de gols. O Atlético-MG está na quarta posição, com 60 pontos. Ainda na briga pelo título, Botafogo (62), Grêmio (59) e Red Bull Bragantino (59) fecham o G-6 da competição.