Rebaixado há algumas rodadas, o América-MG também já havia vendido o mando de campo no jogo contra o Atlético-MG, no início do mês. Com quase 40 mil pagantes no estádio, o Flamengo venceu o Coelho por 3 a 0, com gols de Pedro, Éverton Ribeiro e Everton Cebolinha, e assumiu a vice-liderança do Brasileirão.