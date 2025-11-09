O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por equilíbrio, uma polêmica de arbitragem envolvendo Matheus Pereira e Bernal, e por mais uma partida sem vitória tricolor fora do Rio sob o comando de Luis Zubeldía.

Na saída de campo após o confronto, o goleiro Fábio reconheceu o desafio do time em repetir as boas atuações como visitante e destacou o esforço do grupo em aplicar nos jogos o que vem sendo trabalhado nos treinos.

— A gente tem que sempre buscar jogar o melhor possível, independente de estar jogando em casa ou fora. E o resultado vai vir se a gente for merecedor, fazer o que é necessário dentro de campo. A gente trabalha bastante, o Zubeldía trabalha diariamente ali se dedicando. Então a gente tem que colocar isso nos jogos, independente se for no Maracanã, no Mineirão ou fora de casa — disse Fábio, que falou sobre jogar contra seu ex-clube.

— Só gratidão a Deus por me dar a oportunidade de estar em campo e conseguir ajudar meus companheiros. Jogo difícil, sempre difícil jogar com o Cruzeiro, a torcida comparece, incentiva o tempo todo e jogadores de qualidade, bem treinado o time e a gente conseguiu suportar, tivemos chance. A gente tá sempre querendo fazer o melhor, independente de ter jogado no Cruzeiro ou outra equipe, a gente sempre entra precisando ajudar os companheiros. Graças a Deus hoje tive a oportunidade de fazer boas defesas, mas todo mundo parabéns.

Como fica o Fluminense?

O empate manteve o Fluminense na sétima posição do Brasileirão, agora com 51 pontos. A equipe volta a campo apenas após a Data Fifa, no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

