Zubeldía diz que gol do Fluminense foi mal anulado: 'Erro do defensor'

Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía afirmou após o empate por 1 a 1 com o Coritiba que o gol de Serna no primeiro tempo do jogo deste sábado (4) foi mal anulado pelo árbitro Rafael Klein. Na avaliação do treinador, a disputa de espaço de Castillo foi normal, e o que houve na realidade foi um erro de técnica de Sebastián Gómez, meio-campista do time paranaense que teria sofrido a falta.

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O lance aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0. Após cobrança de escanteio, Serna concluiu para a rede, mas Klein anulou o gol após revisão no VAR. A imagem mostra Castillo usando os dois braços sobre Gómez no momento que a bola é cruzada.

Zubeldía, porém, disse na coletiva de imprensa pós-jogo que "está seguro" que não houve falta, mas sim um erro básico de Sebástian Gómez na marcação. O treinador usou a física para explicar.

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— A bola vem no percurso dela, e o defensor fazendo uma marcação de basquete (cercando com os braços). O atacante não tem um jeito de tirá-lo de cima. Normal. Mas, se ele (marcador) está posicionado com os dois pés de forma paralela ao arco, é óbvio que vai perder o equilíbrio com um leve movimento dos braços. E o árbitro compra que é falta? Não, não é falta —, defendeu Zubeldía.

O treinador do Fluminense insistiu que o único erro do lance foi de técnica de marcação.

— É um erro do defensor por aplicar uma técnica que todos sabemos que assim não se pode marcar, porque perde o equilíbrio. Quando te tocam com os braços, você perde o equilíbrio, porque você tem o apoio dos dois pés para trás.

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Na sequência, Luis Zubeldía ironizou a decisão de anular o gol, e disse que desse jeito vai orientar a comissão técnica a trabalhar a força dos jogadores nos treinos.

— Eu pergunto ao Klein (árbitro): ele mediu a força do jogador? Então é um visionário, é um fenômeno. Vamos levar ao Departamento de Academia de Fluminense para que trabalhe a força com os jogadores, que meça o critério que não estão medindo. Porque se ele (árbitro) interpreta que a força que exerce atacante é para que o defensor caia, então é um gênio.

Luis Zubeldía decidiu poupar jogadores na partida com o Coritiba (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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