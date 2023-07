- Quando cheguei lá (no Benfica), fiquei sendo emprestado para outros clubes. Chegava sem fazer pré-temporada. O que aconteceu, ficou para trás. Todos me conhecem, sabem o que posso dar ao clube. Estou aqui para tentar melhorar e ajudar com gols e assistências. Meu sonho sempre foi jogar na Europa. Falei com minha família, com o presidente, que queria aproveitar a proposta, mas queria deixar as portas abertas. Quero de volta a alegria de jogar, de voltar a marcar gols, de estar juntos com meus companheiros.