!TUDO IGUAL! Em uma noite fria de domingo em Curitiba, o Athletico-PR recebeu o Fluminense na Ligga Arena para um empate em 2 a 2. O Furacão saiu na frente com gol de Cacá, mas viu Kauê ser expulso ainda no primeiro tempo. O cartão vermelho fez o Tricolor crescer na partida, e o Fluzão virou na etapa final com gols de Guga e João Neto. Contudo, no apagar das luzes, Vitor Roque apareceu para salvar o Athletico de uma derota em casa. Veja os melhores momentos da partida no player acima.