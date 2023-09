Além disso, o ônibus do Fluminense foi apedrejado depois da partida. Imagens foram registradas pelo volante Felipe Melo, que gravou um vídeo no qual mostra o vidro perfurado e usou as redes sociais para denunciar o ataque. Antes da partida, um veículo com torcedores tricolores à caminho do estádio também foi apedrejado. Felizmente, ninguém ficou ferido.