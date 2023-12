- Conversa foi sobre amenidades, foi sobre a Seleção, jogadores do Fluminense que ele gostou, jeito de jogar. O mais agradável foi na própria entrevista coletiva dele, onde ele reconheceu que houve um domínio por alguns minutos sobre o Manchester City - disse o técnico do Fluminense, antes de completar:



- Para todo mundo, quem trabalha no clube e para o torcedor, o sonho era a Libertadores. Depois, tivemos muitos poucos dias para o Mundial. Gastamos nosso tempo para estudar para o Al Ahly, depois o Manchester City. Mas a nossa equipe está de parabéns pelo ano.



Além de dar detalhes sobre a conversa com Guardiola, Fernando Diniz também fez um balanço geral sobre a temporada do Fluminense. Confira as respostas no vídeo abaixo: