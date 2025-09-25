Fluminense aprova novo terceiro uniforme para 2025; veja

O Conselho Deliberativo do Fluminense se reuniu na noite desta quinta-feira (25), no Salão Nobre de Laranjeiras, para deliberar sobre o novo terceiro uniforme da equipe para a temporada 2025. O encontro terminou com a aprovação do modelo por ampla maioria: 53 votos a favor e apenas dois contrários.

A camisa, desenvolvida em parceria com a fornecedora de material esportivo Umbro, foi apresentada previamente aos conselheiros, que tiveram acesso ao uniforme antes da votação. O modelo tem previsão de lançamento oficial para o início de outubro e passará a fazer parte do portfólio de produtos do clube ao lado das camisas titular e reserva já utilizadas na atual temporada.

O processo de aprovação seguiu os trâmites previstos no estatuto do Fluminense, que determina a necessidade de análise e votação do Conselho Deliberativo para novos uniformes. Esse procedimento garante que os conselheiros tenham conhecimento do material e possam opinar antes da disponibilização ao público.

Com a liberação, a expectativa agora é pelo anúncio oficial da nova camisa, que deve ocorrer em um evento promovido pelo clube em parceria com a Umbro. A data ainda não foi confirmada, mas o plano é que a estreia em campo aconteça ainda em outubro, dependendo do calendário de jogos da equipe no Campeonato Brasileiro e nas demais competições da temporada.

A parceria entre Fluminense e Umbro já rendeu lançamentos recentes que tiveram boa aceitação entre torcedores e colecionadores. A aposta no terceiro uniforme busca ampliar a variedade de produtos oficiais e fortalecer o engajamento da torcida com o clube, além de gerar novas receitas com as vendas.

Com a aprovação, o Fluminense lança a sua última camisa em 2025. Ainda sem a divulgação oficial, alguns torcedores criaram alguns modelos e postaram na internet.

