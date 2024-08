Vasco x Fluminense: Mano Menezes revela bastidores de polêmica com Daronco

Mano Menezes reprovou arbitragem de Anderson Daronco no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 01:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes acredita que o polêmico gol do Vasco validado por Anderson Daronco foi determinante para a derrota do Tricolor. O comandante criticou a arbitragem e a postura do gaúcho.

- O lance foi muito marcante, porque tirou a tranquilidade da equipe. Isso é muito marcante na medida que você está acostumado que a regra diz outra coisa. É uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo que a gente tem. Estamos falando de um árbitro Fifa. Ele (Daronco) foi chamado no VAR, relutou muito para ir ao VAR. Nossos jogadores escutaram ele dizendo ao VAR que não tinha acontecido nada. O VAR estava tentando consertar algo que estava errado. Você fica três minutos tentando achar um motivo para dar o gol. Tínhamos certeza absoluta que ele iria anular. Não tem cabimento nenhum. A gente sai insatisfeito. Fomos muito prejudicados.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt foi um dos mais críticos com relação a Anderson Daronco. O mandatário afirmou que entrará com uma notícia de infração contra o árbitro junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com a derrota, o Fluminense segue na zona de rebaixamento e ocupa apenas a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi ultrapassado pelo Corinthians, que empatou com o RB Bragantino.