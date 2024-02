– A sensação é a melhor possível. Estou muito feliz de renovar o contrato, por ficar mais tempo no clube que me acolheu, que me recebeu tão bem. Estamos escrevendo uma história muito linda e espero dar continuidade.



Na campanha do primeiro título da maior competição da América do Sul, o lateral marcou seus gols mais importantes em sua trajetória no Fluminense. Samuel foi responsável por empatar a partida de ida contra o Argentinos Juniors, pelas oitavas de final, e o primeiro gol na vitória no Maracanã, no duelo da volta.