A torcida do Fluminense prepara festa pelo título da Libertadores na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, com direito a dois mosaicos. Um deles, no Setor Sul, será a versão 3D com desenho de um "guerreiro" - símbolo e mascote do clube - que havia sido barrado na final contra o Boca Juniors. O outro, no Setor Leste, será o tradicional de papel, formando frase não divulgada.