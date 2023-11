Além do Fluminense, o centroavante Germán Cano também busca encerrar um tabu no duelo com o São Paulo. No Brasileirão, o atacante não balança as redes desde o jogo contra o América-MG, que marcou o início do returno da competição no dia 19 de agosto, o que representa mais de três meses sem estufar as redes no torneio.