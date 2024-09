Torcedores do Fluminense se envolvem em confusão após eliminação na Libertadores

Torcedores do Fluminense enfrentam a polícia no final da partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético Mineiro e Fluminense, no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, Brasil, em 25 de setembro de 2024. (Foto de DOUGLAS MAGNO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 23:19 • Rio de Janeiro

Após a eliminação na Libertadores, alguns torcedores do Fluminense se envolveram em uma confusão generalizada na Arena MRV, casa do Atlético-MG. De acordo com Leonardo Barbosa, diretor do estádio, a torcida do Tricolor depredou o setor visitante da arena, quebrando vários equipamentos.

— Teve uma confusão com a polícia. Parece que todas as catracas foram danificadas. Ainda vamos fazer o levantamento dos danos, mas as catracas foram todas quebradas. A nossa segurança está levantando as imagens e vai formalizar tudo em Boletim de Ocorrência. Vamos encaminhar tudo para Conmebol e pedir o ressarcimento— disse o diretor, em entrevista à Itatiaia.

Na confusão, catracas e banheiros foram destruídos, assim como várias cadeiras nas arquibancadas do estádio. Ainda na briga, alguns torcedores do Fluminense acabaram detidos pela PM de Minas Gerais.

—Confusão normal de estádio, mas a PM foi extremamente agressiva. A divisa das torcidas era uma portinha, mas no final do jogo eles abriram, e os caras começaram a se bater. A polícia entrou no meio, e aí já era. Quem ia pra cima, tomava. Foi uma sucessão de coisas. Quebraram bebedouros, catracas, a polícia jogou bombas.— contou um torcedor, que não quis ser identificado.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a superioridade foi toda do Atlético-MG. Logo no início, Gustavo Scarpa achou Guilherme Arana livre. O lateral, com a bola dominada, cruzou no braço de Arias, que cometeu pênalti. Hulk, mesmo com experiência, foi superado por Fábio, que defendeu a cobrança.

O massacre do Atlético continuou. A equipe não se abalou com o pênalti perdido e seguiu com um bom volume de jogo, forçando Fábio a fazer outras boas defesas. Após o lance, a melhor jogada foi um chute de Battaglia, que explodiu na trave. A melhor chance do Fluminense foi em um escanteio, que o zagueiro Thiago Silva cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o mesmo sistema se repetiu. Forte, o Galo via pra cima, e o Fluminense escolhia esperar pelos pênaltis. Iluminado, como sempre, Deyverson apareceu. De cabeça, abriu o placar para o time mineiro.

O Fluminense conseguiu uma escapada, mas Kauã Elias chutou para fora. Paulinho, fora de seu ritmo normal, perdia caminhões de gols. Apreensiva, a torcida do Atlético respirou aliviada após Hulk, em um belo cruzamento, encontrar Deyverson de novo. Atlético-MG 2 a 0 e classificação garantida!