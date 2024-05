Torcedores do Fluminense protestam no CT Carlos Castilho

Torcedores do Fluminense protestaram em frente ao CT do clube (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/05/2024 - 13:43

Um grupo de torcedores do Fluminense se dirigiu ao CT Carlos Castilho, na manhã desta quarta-feira (15), para protestar contra o mau desempenho do time na temporada. Após a derrota para o São Paulo, fora de casa, a equipe comandada por Fernando Diniz entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! Fluminense no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor das Laranjeiras

As manifestações, no entanto, foram pacíficas. O grupo foi pelo vice-presidente geral Mattheus Montenegro, pelo diretor de futebol Paulo Angioni e pelo ídolo e diretor de planejamento Fred.

Os torcedores cobraram os dirigentes por uma melhora no desempenho da equipe e prometeram apoio total à instituição. Apesar da tentativa, os manifestantes não tiveram acesso aos jogadores do elenco.

Na última segunda-feira (13), o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e entrou no Z4 do Brasileirão. Com apenas cinco pontos em seis rodadas, o Tricolor perdeu as três partidas que disputou fora de casa e venceu apenas o clássico contra o Vasco.

Nas copas, a situação é diferente. Líder do grupo A, o Fluminense precisa de um empate contra o Cerro Porteño para garantir a primeira colocação da chave. Na Copa do Brasil, venceu a partida de ida contra o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e decide a vaga às oitavas de final no Maracanã.