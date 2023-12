ILUDIU A GALERA

Para a primeira posição, dificilmente um torcedor do Fluminense não vai citar o nome de Lelê. O atacante que veio do Volta Redonda é mais um que foi vítima da expectativa que ele mesmo criou para os torcedores no Carioca e no primeiro jogo com a camisa do Tricolor. A diretoria ainda avalia a contratação em definitivo do atleta. Lelê é mais um jogador que acabou ficando fora do Mundial.