Thiago Silva fala sobre gol no fim em Lanús x Fluminense: ‘Estou convicto’

O Fluminense deixou escapar um empate na Argentina e saiu derrotado pelo Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira (16), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o apito final, Thiago Silva falou sobre a frustração pelo gol sofrido no fim e destacou a necessidade de uma postura diferente no Maracanã.

Fluminense abre mão de atacar o Lanús no segundo tempo e perde com gol no fim

— Foi uma partida muito física. Sabíamos a dificuldade que era jogar assim, mas não podemos levar um gol de contra-ataque no último minuto. São só 90 minutos, teremos mais 90 no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer. Estou convicto que podemos fazer uma partida muito melhor. Hoje não fizemos o nosso jogo — disse o capitão tricolor.

O que vem por aí para o Fluminense?

Fluminense e Lanús voltam a se enfrentar na terça-feira da semana que vem (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, o Tricolor vai até Salvador, enfrentar o Vitória no sábado (20), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

✅ Ficha técnica

LANÚS 1 X 0 FLUMINENSE

Quartas de final (ida) – Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio La Fortaleza, Buenos Aires (ARG);

🥅 Gols: Marcelino Moreno - 44'/2T (LAN)

🟨 Cartões amarelos: Bernal (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: –

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Pérez (Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Segovia (Aquino) e Salvio; Castillo (Bou) e Marcelino Moreno.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Fidelis), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Acosta); Canobbio, Serna (Soteldo) e Everaldo (Cano).