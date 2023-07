- É difícil a gente falar. No fim da temporada aconteceram algumas coisas chatas. Fiquei bem chateado. Parece que me jogaram contra a torcida. "O Thiago vai voltar". Eu nenhum momento em disse que iria voltar esse ano até porque tinha renovado com o Chelsea dois meses antes. E a notícia começou a sair, começou a sair, ninguém desmentia nada. A torcida foi no meu Instagram, alguns me xingando, outros me dando apoio. Isso não foi legal e eu não gostei. Mas nada apaga o amor, o sentimento que tenho pelo Fluminense de gratidão. Agora o futuro a Deus pertence. Todos sabem a vontade que tenho, mas agora é difícil falar. Meus filhos não querem morar no Brasil, então é uma situação bem complicada, mas temos esse ano para pensar e ver o que vamos fazer da vida.