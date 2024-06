Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 07/06/2024 - 06:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/06/2024 - 07:35

Reforço do Fluminense para a temporada, o zagueiro Thiago Silva desembarcou no Brasil durante a madrugada desta sexta-feira (7) e foi recepcionado com uma grande festa no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Tricolores estiveram no local para receber o ídolo desde às 4 da manhã e aguardaram mais de uma hora para recepcionar o jogador. Ao chegar no aeroporto, Thiago Silva posou para fotos, distribuiu autógrafos, ouviu seu nome gritado e cantou com a torcida.

Thiago Silva, em recepção com festa da torcida do Fluminense (Foto: João Pedro Sombra / Lance!)

O atleta chegou acompanhado de sua esposa e filhos. Contudo, somente ele vai se mudar para o Brasil, enquando a família permanecerá em Londres, na Inglaterra.

Apesar das cantorias, fogos e festa, a apresentação oficial de Thiago Silva no Fluminense acontecerá no Maracanã, ainda nesta sexta-feira (7). O clube divulgou que mais de 51 mil ingressos já foram vendidos para o evento, que terá show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Os portões serão abertos a partir das 18h (Brasília). Clique aqui e saiba onde assistir.

Thiago Silva retorna ao Fluminense após quase 16 anos e grande trajetória no futebol europeu. Ele soma passagens por Milan (ITA), PSG (FRA) e Chelsea (ING) e diversos títulos, como uma UEFA Champions League pelo time inglês.