Técnico do Fluminense, Mano Menezes reconhece superioridade do Juventude e detona calendário

Mano Menezes valorizou derrota por placar mínimo do Fluminense contra o Juventude







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 22:21 • Caxias do Sul (RS)

Treinador do Fluminense, Mano Menezes reconheceu a superioridade do Juventude no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o comandante fez questão de detonar o calendário do futebol brasileiro pensando no confronto do fim de semana do Brasileirão.

- O resultado foi justo. O Juventude jogou mais do que a gente. O Juventude já foi melhor do que a gente no primeiro tempo. Quando você fica entregando muito a bola para o adversário, você vai sofrer defensivamente, como a gente sofreu. O Juventude tem qualidade, uma equipe bem trabalhada, tem feito ótimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, chegou na final do Campeonato Gaúcho. Por esse calendário e por ter dois dias a menos de recuperação em relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, está há dois dias de perna para cima esperando para jogar contra a gente... É inadmissível o calendário fazer isso, dar dois dias de diferença para um adversário direto em uma semana, a gente não tinha outra opção. Tinha que tirar jogadores e correr o risco que a gente correu. Poderíamos ter feito um jogo melhor independentemente da escolha que fizemos. Erramos muito, porque não conseguimos sustentar um jogo de posse de bola, tirar a intensidade que o time da casa tem.

Apesar da derrota em Caxias do Sul, Mano Menezes afirmou acreditar na reversão do resultado no Rio de Janeiro, na próxima semana. O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final visando a valorização esportiva, mas também financeira.

- Eu acho que dos prejuízos que poderíamos levar daqui, a gente levou o menor. Pela circunstância que esteve o jogo. Você leva o terceiro gol e fica um jogo aberto, perigoso. A equipe teve um pouco mais de tranquilidade por entrada de jogadores como Ganso e Arias, que vão dando uma condição de jogo mais qualificada para a equipe. Corremos o risco, mas lúcido. E fomos premiados com um 3 a 2 no final.

No fim de semana, o Fluminense encara o Bahia no Campeonato Brasileiro com chances de deixar a zona de rebaixamento com uma combinação de resultados. Depois, o Time de Guerreiros volta a focar na Copa do Brasil.