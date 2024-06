Técnico do Fluminense, Diniz reclama de ‘máquina de moer gente’ e aponta culpado em derrota

Fernando Diniz vive drama com o Fluminense na lanterna do Brasileirão (Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 00:31 • Belo Horizonte (MG)

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz apontou o árbitro do confronto contra o Cruzeiro como o culpado pela derrota, na quarta-feira (19). Segundo o treinador, a equipe teve um bom desempenho no Mineirão, mas a interferência do VAR prejudicou seu time.

- O time hoje não foi o mesmo time que jogou contra o Botafogo, Juventude ou Atlético-GO. A equipe jogou bem diante do Cruzeiro, dentro das nossas características com um time muito mexido. Conseguimos produzir. Poderíamos ter vencido o jogo. Teve um pênalti totalmente inexistente, na minha opinião. O árbitro teve interferência direta na partida. Trabalhar não é só tecnicamente, fisicamente, mas também emocional. Quando a gente testava com o vento a favor, fomos muito lenientes. E agora a equipe está voltando. Deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado. O clube pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda.

O treinador também comentou sobre as revoltas dos torcedores presentes no Mineirão, que estenderam uma faixa pedindo a demissão do comandante. Diniz reclamou da dinâmica do futebol, mas afirmou respeitar a opinião dos fãs.

- Não é algo que eu gosto, mas também não me preocupa. Sei acolher com respeito a opinião do torcedor. O resultado é muito determinante para as análises. Embora a equipe esteja devendo no Campeonato Brasileiro, a gente teve muitos jogos em que não merecíamos perder a partida. O resultado não vem e a análise fica em cima do resultado. Se jogar mal e ganhar três, quatro jogos, o trabalho já não terá ficado mais no teto. Eu não vejo teto para trabalho. A gente sempre tem coisas para melhorar. Futebol é uma coisa cruel, essa máquina de moer gente que ficamos submetidos.

Na lanterna do Brasileirão, o Fluminense retorna ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (20) e faz dois treinamentos para o clássico contra o Flamengo. O Tricolor ainda não venceu o Rubro-Negro em 2024.