Setor do Fluminense tem acesso fechado e baixo público para o Fla-Flu

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 19:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Em dia de clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam em lados completamente opostos na classificação do Brasileirão. O que impacta na adesão dos torcedores nos arredores do Maracanã.

Nas proximidades do Setor Sul em que os tricolores ficam localizados, a circulação do público era bem tranquila e abaixo do usual. A expectativa é que as arquibancadas do Time de Guerreiros não lotem apesar da necessidade do apoio por conta da situação na tabela.

Por conta da pouca presença de torcedores, o Acesso B foi fechado. Com isso, os torcedores do Fluminense entravam apenas pelo Acesso C. Apesar disso, os poucos presentes mostraram confiança para derrotar o Flamengo, nesta quinta-feira (17).

- Hoje vai dar 3 a 0 Fluminense. Dois gols de Cano e um contra. Sem preocupação - disse Júnior, fá do Tricolor antes de entrar no Maracanã.

No Bar dos Esportes, famoso ponto de encontro entre os tricolores horas antes das partidas, um trio de amigos foi ouvido pelo Lance!. Guilherme não se mostrou preocupado com o baixo público do lado tricolor, pois acredita que os fãs de verdade estão presentes. Por outro lado, Felipe e Eduardo demonstraram confiança em um triunfo.

- Pela situação do Fluminense, o FlaFlu tomou um ar de guerra. O Fluminense vai guerrear muito, vai ser um jogo duro, pegado e o Fluminense ganha de 1 a 0 na mítica do FlaFlu - concordou a dupla.

Fora da zona do rebaixamento, o Fluminense precisa de uma vitória para se distanciar de Vitória e Corinthians. Após a Data Fifa, o Tricolor espera seguir embalado depois do triunfo contra o Cruzeiro para seguir subindo na tabela e, quem sabe, sonhar com uma Sul-Americana.

Baixa movimentação dos torcedores do Fluminense no Setor Sul do Maracanã (Gabriel Gaudêncio/Lance!)

