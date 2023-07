Um dos fatores que explica essa queda nos resultados são as diversas lesões que o elenco sofreu, principalmente após o confronto contra o Cruzeiro. Nos quatro primeiros jogos dessa sequência negativa, o Diniz não contou com as presenças de Marcelo, Alexsander e Keno. Lembrando que o Flu atuou com um time alternativo e recheado de reservas contra o The Strongest, na altitude de La Paz.